Der Mailwechsel stammt aus den Tagen vor einem Treffen zwischen Donald Trump Jr. und der Anwältin Natalia Veselnitskaja im Juni 2016, das bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden war. Der Trump-Sohn veröffentlichte die E-Mails am Dienstag selbst, um "vollkommen transparent" zu sein. Allerdings war der Mailwechsel bereits in die Hände der "New York Times" gelangt und wurde von der Zeitung nahezu zeitgleich verbreitet.