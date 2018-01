Es war eine besondere Art der Begrüßung, als Donald Trump an Bord der Air Force One vom G20-Gipfel in Deutschland wieder in der Heimat einschwebte: Die "New York Times" hatte pünktlich zur Rückkehr des schillernden Präsidenten eine Geschichte parat, die sich zu einem Wirbelsturm entwickeln sollte, einem "Hurrikan der Kategorie 5", wie es die "Washington Post" am Mittwoch nannte.