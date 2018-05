Apec-Gipfel in Vietnam Quelle: Jorge Silva/Reuters Pool/dpa

US-Präsident Donald Trump hat in der Frage einer russischen Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfes erneut die Position gewechselt. Anders als am Samstag sagte Trump nun bei einem Pressetermin im Rahmen seiner Asienreise, er glaube sehr an die Geheimdienste. Sie würden von ausgezeichneten Leuten geführt. Es sei dennoch wichtig, mit Russland zurechtzukommen.



Vier US-Geheimdienste gehen von einer Einmischung Russlands aus. Die Russland-Affäre beschäftigt Trump seit seinem Amtsantritt.