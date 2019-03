Justizminister William Barr erklärte unterdessen, er sei dabei, den Abschlussbericht zu prüfen. Er werde nun mit Mueller und seinem Vize besprechen, welche Teile dem Kongress zugänglich gemacht werden könnten, hieß es in einem Schreiben an die Abgeordneten. Medienberichten zufolge soll Mueller keine weiteren Anklagen empfohlen haben. Mueller war dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 und möglicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Präsident Donald Trump nachgegangen.



Unklar war zunächst, wie viel von dem Bericht am Ende öffentlich gemacht werden wird und welche Folgen er für Trump haben könnte. Hochrangige Abgeordnete beider Parteien forderten umgehend eine Veröffentlichung des Berichts. Barr kündigte an, möglicherweise am Wochenende den Kongress über die Ergebnisse in Kenntnis zu setzen.