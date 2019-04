TV-Teams warten vor dem US-Justizministerium.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Heute soll der Bericht von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump veröffentlicht werden. Das Justizministerium will eine in Teilen geschwärzte Version herausgeben.



Laut NBC News soll der Bericht an den Kongress übergeben und anschließend auf der Webseite des Sonderermittlers veröffentlicht werden. Bislang ist nur eine Zusammenfassung des Berichts bekannt. Demnach fand Mueller keine Beweise für geheime Absprachen zwischen Trumps Team und Russland.