Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Quelle: Li Muzi/Xinhua/dpa

Russland will den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien zum Thema im UN-Sicherheitsrat machen. Dem Antrag von Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja zufolge soll die Dringlichkeitssitzung bereits an diesem Donnerstag in New York stattfinden.



Sofern es zu dem Treffen kommt, ist eine direkte Konfrontation Nebensjas mit Großbritanniens UN-Botschafterin Karen Pierce wahrscheinlich. London macht Moskau für die Attacke verantwortlich.