Bulgarien, das den rotierenden EU-Ratsvorsitz innehat, will in der Skripal-Affäre die Kommunikation mit Russland aufrechterhalten und vorerst keine russischen Diplomaten ausweisen. "Wir meinen nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt Diplomaten oder technisches Personal der Russischen Föderation ausweisen sollten", sagte Regierungschef Boiko Borissow am Freitag in Sofia nach Konsultationen mit dem aus Moskau zurückbeorderten bulgarischen Botschafter in Russland.