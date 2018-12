Mit dem Schritt der Regierung in Washington eskalierten die Spannungen, erklärte das Präsidialamt in Moskau am Mittwoch. Die USA manipulierten die Fakten, um dann selbst aus dem Vertrag aussteigen zu können. US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Dienstag bei einem Treffen der Nato-Ressortchefs erklärt, Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen doch noch zu erfüllen. Andernfalls würden die USA ihren Rückzug aus dem Abkommen einleiten. Die Nato-Außenminister stärkten den USA demonstrativ den Rücken.