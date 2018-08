Aber was kam und kommt nach dem 15. Juli, nach dem Schlusspfiff des WM-Finales? Es bleiben Spuren nicht nur in den Herzen der Fußballfans zurück, sondern auch zum Beispiel in den Quartalsdaten der Statistiker. Die Zentralbank konstatierte bereits, dass sich der Anstieg des Bruttosozialprodukts (BSP) im ersten Quartal um 0,1 bis 0,2 Prozent beschleunigte, für die russische Wirtschaft wurde ein Plus von 1,8 bis 2,2 Prozent gemeldet, und die Inflationsrate blieb beinahe unberührt. Doch die Reiseveranstalter halten sich in ihren Prognosen zurück. Die Zahl der ausländischen Touristen, die Russland besuchen wollen, wird sich kurz- und mittelfristig kaum spürbar erhöhen. Das Preis-Leistungsverhältnis kann sich ja nach wie vor nicht überall sehen lassen.