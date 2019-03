Juri Gagarin kurz vor seinem Start ins Weltall 1961. Archivbild

Quelle: Lehtikuva/dpa

Blumen und ein Kranz für den ersten Menschen im Weltall: Am Kreml in Moskau wird an den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin erinnert. Der Weltraumpionier wäre heute 85 Jahre alt geworden.



Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, hielt mit Mitarbeitern an der Kremlmauer inne, wo die Urne Gagarins beigesetzt ist. Der sowjetische Offizier war am 12. April 1961 insgesamt 108 Minuten lang als erster Mensch im All. Er kam 1968 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.