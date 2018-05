Spannung um Anklagen von US-Sonderermittler Robert Mueller Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Knapp ein Jahr nach der US-Präsidentenwahl könnte es am Montag erste Festnahmen bei den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre geben. Den Sendern CNN und NBC zufolge wurden bereits am Freitag gerichtliche Anklagen beschlossen. Nun könnten sie enthüllt werden.



Russland wird direkte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang untersucht Mueller, ob es dabei eine Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkampflager von Donald Trump und Moskau gegeben hat.