WM 2018 in Russland: WM-Eröffnungsfeier Quelle: epa

Mit einem Willkommensgruß für Fans aus aller Welt hat Wladimir Putin die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. "Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle zu einer Mannschaft", sagte der russische Präsident im Moskauer Luschniki-Stadion. Russland habe alles getan, um einen Feiertag für den Weltsport auszurichten. "Ich wünsche allen Mannschaften Erfolg und den Zuschauern unvergessliche Erlebnisse", so der Kremlchef.



Zuvor - bei der Eröffnungsfeier - hatte Robbie Williams im Mittelpunkt gestanden. Der Popstar gab vier seiner größten Hits zum Besten - den Auftakt machte er mit "Let Me Entertain You".