Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm wird den WM-Pokal vor dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien im Moskauer Luschniki-Stadion präsentieren und symbolisch nach vier Jahren zurückgeben.



"Wir geben den Stolz an den Sieger weiter", sagte Lahm der FIFA. "Für uns und für Deutschland ist es Wehmut und damit dann eine Aufforderung an uns, den Pokal zurückzuerobern." Der Spielführer der deutschen Auswahl vom WM-Triumph 2014 in Brasilien hatte nach dem Endspiel seine Karriere im Nationalteam beendet.