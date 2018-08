Der Inlandsgeheimdienst FSB teilte am Freitag mit, dass sieben mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen worden seien, weil sie mutmaßlich an diesem Wochenende Terroranschläge in St. Petersburg ausführen wollten. Die Verdächtigen hätten auf Anordnung des IS einen Selbstmordbombenanschlag in einer Kirche und eine Reihe anderer Explosionen in den belebtesten Gegenden der Stadt geplant.