heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Tausende Russen haben gegen eine geplante Erhöhung des Rentenalters demonstriert. In dutzenden Städten folgten sie den Aufrufen des Oppositionellen Alexej Nawalny, der Gewerkschaften sowie der Kommunisten und anderer Parteien.



Die russische Regierung will das Rentenalter für Männer schrittweise um 5 Jahre auf 65 und für Frauen um 8 Jahre auf 63 steigern. Sie hatte die Pläne am 14. Juni im Schatten der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft verkündet. Das Parlament muss noch zustimmen.