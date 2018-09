Der russische UN-Botschafter Nebensja (2.v.r). Archivbild Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Russland hat für heute Abend eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in der heftig umkämpften syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta vorgeschlagen. "Das ist notwendig angesichts der Sorgen, die wir gehört haben", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja in New York.



Schweden und Kuwait bereiteten unterdessen eine gemeinsam erarbeitete Resolution zur Abstimmung vor, die eine 30-tägige Feuerpause für Syrien fordert. Ob heute über das Papier abgestimmt wird, ist unklar.