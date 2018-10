Bereits vor der Veranstaltung gab es Kritik: An der Finanzierung (Nord Stream beteiligt sich mit 10.000 Euro am Russlandtag), an der Ausrichtung (die Grünen fordern auch einen Polentag, schließlich seien die Beziehungen zu Polen viel bedeutender) oder am "russlandfreundlichen Kurs" Schwesigs (die Jusos fordern einen Kurswechsel, die Menschenrechtslage in Russland dürfe nicht übergangen werden). Für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist es der erste Russlandtag, ihr Vorgänger Erwin Sellering hatte das deutsch-russische Format ins Leben gerufen. Die Staatskanzlei ist der wichtigste Organisator, 300.000 Euro sind im Landeshaushalt dafür vorgesehen.