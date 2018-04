Mölling: Wir waren nicht darauf vorbereitet. Es ist aber auch die Frage, ob wir darauf hätten vorbereitet sein müssen. Da bin ich unentschieden. So eine Art von Vorbereitung hat ja auch für die Bevölkerung eine bestimmte Bedeutung. Auch wenn wir uns nicht in einem neuen Kalten Krieg befinden, haben wir bestimmte Elemente und Konzepte, die im Kalten Krieg dagewesen sind, die wir heute wieder brauchen, also Schutz von kritischen Infrastrukturen, Widerstandsfähigkeit in der Bevölkerung zu haben. Die haben aber auch vorausgesetzt, dass die Bevölkerung militarisiert gewesen ist wie in der Zeit des Kalten Kriegs. Wir hatten damals eine ständige Aufmerksamkeit auf das Thema, und die hatten wir jetzt natürlich lange nicht mehr, auch weil es dafür eben subjektiv betrachtet erstmal keinen Grund gegeben hat.