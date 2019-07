Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) fördert etwa ein Drittel des weltweiten Erdöls und besitzt rund drei Viertel der Reserven. Das Ölkartell wurde am 14. September 1960 in der irakischen Hauptstadt Bagdad von Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und Venezuela gegründet. Ziel war, die Ölquellen statt der Ölkonzerne selbst zu kontrollieren und durch Förderabsprachen auch den Ölpreis zu beeinflussen, um sich stabile Gewinne zu sichern.



Heute hat das Ölkartell 15 Mitgliedsländer: Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabien, Venezuela, Indonesien, Libyen, Vereinige Arabische Emirate, Algerien, Nigeria, Ecuador, Gabun, Angola, Äquatorialguinea and Demokratische Republik Kongo.



Die Opec hat an Einfluss verloren, weil beispielsweise die USA neue Förderquellen in großem Umfang erschlossen haben. Zudem ist derzeit das Angebot größer als die Nachfrage, weil sich die Weltkonjunktur schwächer entwickelt als erwartet und weniger Öl gebraucht wird.



Quelle: dpa

Bildquelle: reuters