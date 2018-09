WM 2018 - Fans aus Russland Quelle: dpa

Die Partie in Samara wird zum Testlauf für die WM und die Stimmung im Land. Freundlich sind die Volunteers ja in allen Städten dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Aber in Samara scheinen viele der einheimischen Helfer besonders beseelt davon, vor allem ausländischen Gästen die Attraktivität eines Austragungsort näher zu bringen, der aus ihrer Sicht zu leicht in der falschen Schublade verortet wird. Eine Industriestadt, die es sich nicht wirklich zu besuchen lohnt?