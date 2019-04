US-Sonderermittler Robert Mueller.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

US-Justizminister William Barr will am Donnerstag den in Teilen geschwärzten Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung veröffentlichen. Das berichteten US-Medien. Die Demokraten fordern von Barr, dem Kongress eine nicht geschwärzte Version des Berichts zur Verfügung zu stellen.



Mueller untersuchte, ob das Wahlkampflager von US-Präsident Donald Trump geheime Absprachen mit Vertretern Russlands traf und ob Trump die Justiz behinderte.