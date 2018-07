Iljuschin 76 (Archiv). Quelle: Horst Pfeiffer/dpa

Das baltische Nato-Mitglied Estland hat zum zweiten Mal in dieser Woche die Verletzung seines Luftraums durch ein russisches Flugzeug gemeldet. Eine Maschine des Typs Iljuschin Il-76 sei nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen.



Der russische Pilot habe keinen Funkkontakt mit der Flugsicherung gehalten, hieß es in der Mitteilung. Den Angaben zufolge war es die vierte Luftraumverletzung durch Russland in diesem Jahr.