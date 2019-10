Russische Streitkräfte sind an der syrischen Grenze vorgerückt und patrouillieren dort mit gepanzerten Fahrzeugen.

Quelle: dpa

Russland hat kurdischen Zivilisten in nordsyrischen Grenzregionen Sicherheit garantiert. Das habe der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu dem kurdischen Militärkommandeur Maslum Abdi in einem Telefongespräch am Mittwoch versprochen, teilte das Ministerium mit. Garanten für Sicherheit seien die russische Militärpolizei und die syrischen Grenzsoldaten, sagte Schoigu demnach in dem Gespräch mit SDF-Kommandeur.