Der russische Botschafter in Großbritannien will wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal mit dem britischen Außenminister Boris Johnson sprechen. In einer Stellungnahme der russischen Botschaft hieß es am Samstag, die Kontakte mit dem britischen Außenministerium seien unzufrieden verlaufen. Nun sei es Zeit für ein Treffen zwischen Johnson und Botschafter Alexander Jakowenko. "Wir hoffen auf eine konstruktive Antwort der Briten und erwarten, dass ein solches Treffen in Kürze organisiert wird", hieß es weiter.