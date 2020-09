Die Libyen-Konferenz.

Quelle: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/dpa

Russland hat die Libyen-Konferenz in Berlin als nützlich und einen "kleinen Schritt nach vorn" bewertet. So würden nun beide Konfliktseiten jeweils fünf Vertreter in einen Militärausschuss entsenden, um weitere Schritte für eine dauerhafte Waffenruhe auszuloten.



Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge zum Abschluss der Konferenz. Er betonte, dass eine auf Vermittlung Russlands und der Türkei am 12. Januar eingeführte Waffenruhe weitgehend halte.