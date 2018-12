Wie geht es weiter mit der Abrüstung? (Archivbild)

Quelle: Maxim Shipenkov/epa/dpa

Russland hat den USA fehlende Gesprächsbereitschaft über den Erhalt eines der wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den beiden Ländern vorgeworfen.



Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe schon am Mittwoch einen Vorschlag für einen Dialog über den INF-Vertrag an die USA geschickt, aber bisher keine Antwort erhalten, hieß es aus seinem Ministerium. Ein Sprecher sagte, die fehlende Reaktion aus Washington beweise, dass die USA gar nicht an einem Dialog interessiert seien.