Das Fazit der US-Geheimdienste und des FBI in einem Bericht Anfang Januar 2017 war eindeutig: "Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete im Jahr 2016 eine gegen die US-Präsidentschaftswahl gerichtete Einflusskampagne an." Russlands Ziele demnach: das Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit in den demokratischen Prozess untergraben, Hillary Clinton schaden und Donald Trump helfen. Der Kreml - so die Einschätzung von CIA, NSA und FBI - hatte einen Cyber-, Propaganda- und Spionage-Feldzug gegen die amerikanische Demokratie geführt.