Wolfgang Schälike, Vorstandsvorsitzender des Deutsch-russischen Kulturinstituts in Dresden, überrascht das nicht. Verheiratet mit einer russischen Frau kennt er die Community gut. Die Stimmung sei durchwachsen, auch bei denen, die noch die russische oder eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und den neuen Präsidenten im fernen Moskau hierzulande wählen können. "Die einen gehen zur Wahl, weil sie sich damit wie durch eine Nabelschnur mit der Heimat verbunden fühlen, die anderen betrachten diese Wahl als Farce", sagt er. Die russische Botschaft hat in der Bundesrepublik an 13 Orten Außenstellen eingerichtet, in denen man vorab wählen konnte. So auch im Dresdener Kulturinstitut, wo bereits am 4. März Wahltag war. Wie hoch die Wahlbeteiligung war, kann Schälike noch nicht sagen. Aber vor sechs Jahren, als Wladimir Putin in Russland zum dritten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, waren es gerademal zehn Prozent.