Die spanische Europa-Parlamentarierin Beatriz Becerra kritisierte via Twitter die Landung der Russen in Caracas. Wo seien jene, die vor einer möglichen militärischen Intervention in Venezuela gewarnt hätten. "Was wäre, wenn diese Militärs keine Russen, sondern Amerikaner wären?", fragt Becerra via Twitter. Sowohl die venezolanische als auch die russische Regierung hielten sich bislang zu der Kooperation bedeckt. Aus der Botschaft heißt es, es handele sich lediglich um eine Umsetzung einer lange geplanten militärischen Kooperation.