Die orthodoxe Kirche macht sich für einen Gottesbezug in Russlands geplanter neuer Verfassung stark. "Lasst uns beten und arbeiten, damit in unserem Grundgesetz Gott erwähnt wird", sagte der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. am Wochenende in Moskau.



Das Kirchenoberhaupt verwies darauf, dass es in der Nationalhymne "von Gott beschütztes Heimatland" heiße. "Warum kann das in unserer Verfassung nicht gesagt werden?", fragte Kyrill I. laut Kirchenangaben.