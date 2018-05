Wladimir Putin legt heute den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Quelle: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin legt heute den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Zu der Zeremonie im Kreml in Moskau sind 5.000 Gäste geladen. Der 65-Jährige beherrscht die Politik in Russland seit 18 Jahren.



Als Staatschef geht er in seine vierte Amtszeit, die bis 2024 dauern wird, bevor er laut Verfassung ausscheiden muss. Mit Putins Vereidigung tritt automatisch die Regierung zurück. Es wird erwartet, dass der Kremlchef erneut Dmitri Medwedew als Ministerpräsident vorschlägt.