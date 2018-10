Die Entscheidung der Kohlekommission hat nach Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) keine Auswirkungen auf den Hambacher Forst. "Im Hambacher Forst wird der Eindruck erweckt, als könnte man diesen Wald retten durch das Votum der Kohlekommission. Dieser Eindruck ist einfach falsch", sagte Laschet der in Berlin erscheinenden "taz am Wochenende". RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Der Hambacher Forst ist nicht zu retten, egal was die Kohlekommission entscheidet."