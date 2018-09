Der Polizeieinsatz im Hambacher Forst verlief bisher friedlich. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot in Teilen des Hambacher Forstes unterwegs. Der Wald am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebau-Gegnern besetzt. Mitarbeiter des Energieunternehmens RWE begannen mit schwerem Gerät, Hindernisse am Waldboden wegzuräumen. Die Polizei schütze die Arbeiter dabei, sagte Polizeisprecher Paul Kemen.



RWE Power will für den Braunkohleabbau von 200 Hektar Wald mehr als 100 abholzen. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4.100 Hektar groß.