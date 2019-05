An einen Verkauf der RWE-Anteile denken sie in Dortmund aber noch lange nicht. Denn immerhin spült alleine der Besitz der Papiere wieder eine ordentliche Dividende in den Stadtsäckel. 70 Cent pro Aktie wird das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlen, wenn die Aktionäre am Freitag zustimmen. Die Stadt Dortmund bekommt nächste Woche also wahrscheinlich knapp 1,7 Millionen Euro ausgezahlt. Für das laufende Geschäftsjahr soll die Dividende dann noch einmal um 10 Cent angehoben werden.