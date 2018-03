Wirtschaftlich könnte das Sinn machen, kartellrechtlich könnte es aber knirschen. Thomas Hechtfischer, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW)

Die in der Nacht zu Sonntag völlig überraschend bekannt gewordenen Pläne könnten den Energiemarkt in Deutschland kräftig durcheinander wirbeln. E.ON soll die gewinnbringenden Stromnetze und das Kundengeschäft von Innogy übernehmen. Im Gegenzug will E.ON seine Windparks und Solaranlagen an RWE abtreten. Der größte deutsche Stromproduzent, wegen seiner vielen Braunkohlekraftwerke Feindbild Nummer eins der Klimaschützer, könnte somit grüner werden.



"Wirtschaftlich könnte das Sinn machen", meint Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu den Plänen der Konzerne. "Kartellrechtlich könnte es aber knirschen." Der Kartellrechtler Prof. Justus Haucap sieht keine großen Probleme. "Die Netze unterstehen ohnehin der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder Landesregulierungsbehörden, dabei ist es völlig egal, ob Innogy oder E.ON die Eigentümer sind", sagte er der Montagsausgabe der "Rheinischen Post".