"Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung" lautet der Bericht der Kohlekommission - ein Fahrplan für den Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle. Der Ausstiegsfahrplan der Kohlekommission sieht vor, dass Kraftwerkskapazitäten ab 2022 bis 2038 stetig abgebaut werden. Der Hambacher Forst soll erhalten bleiben, der Strompreis durch den Kohleausstieg nicht steigen. Allerdings wird der Bund die Folgen des Strukturwandels in den betroffenen Regionen mit 40 Milliarden Euro abmildern helfen. Insofern zahlen also auch die Verbraucher für den Kohleausstieg - als Steuerzahler. Die Kommission wurde im Juni 2018 von der Bundesregierung eingesetzt. In ihr saßen Vertreter aus Wissenschaft, Industrie, Gewerkschaften und Umweltgruppen. Betroffen sind Braunkohlereviere in Rheinland-Pfalz und Ostdeutschland, der umkämpfte Hambacher Forst liegt zwischen Köln und Aachen in Nordrhein-Westfalen. Ihn würde der RWE-Konzern gerne roden, um die darunter liegende Braunkohle abzubauen.