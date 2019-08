Flugzeuge der irischen Airline Ryanair. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die in Deutschland stationierten Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair warten immer noch auf einen Tarifvertrag. Auch mehr als neun Monate nach der grundsätzlichen Einigung auf Eckpunkte gebe es noch keinen Abschluss, sagte Janis Schmitt, Sprecher der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit.



Es werde aber intensiv verhandelt. Knackpunkt sei das Steuerrecht. Bislang müssen die Piloten ihre Sozialabgaben zwar in Deutschland, ihre Einkommensteuer aber weiterhin in Irland entrichten.