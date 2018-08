Zu dem Arbeitskampf hatte in Deutschland die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen. Wie ein Gewerkschaftssprecher sagte, begann der Streik um 3.01 Uhr an den deutschen Flughäfen, er sollte bis Samstagfrüh um 2.59 Uhr andauern. Auch in Belgien, Irland, Schweden und den Niederlanden legten Ryanair-Piloten die Arbeit nieder. Allerdings hoben von deutschen Flughäfen gleichwohl am Freitag zahlreiche Ryanair-Flieger ab. Ein Teil davon war zuvor aus nicht am Streik beteiligten Ländern angekommen.