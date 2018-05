Michael Schulte: "You let me walk alone" Quelle: reuters

Auch Deutschland ist im Finale am Samstag als eines der großen und finanzstarken Länder dabei. Der deutsche Sänger Michael Schulte, bekannt aus der Castingshow "The Voice of Germany" und der ZDFneo-Serie "neoManiacs", tritt mit der Ballade "You let me walk alone" an, die vom Tod seines Vaters handelt. Schulte kommt gut an in Lissabon. In den Wetten klettert er seit ein paar Tagen kontinuierlich nach oben. Einige Beobachter trauen ihm sogar eine Top-Ten-Platzierung zu. Ein vorderer Platz wäre für Deutschland mal wieder dringend nötig nach dem desaströsen Abschneiden in den vergangenen Jahren: Letzter Platz 2015, letzter Platz 2016, vorletzter Platz 2017.