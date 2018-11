Schalke-Torwart Ralf Fährmann wehrt den Schuss von Danilo Pereira (Porto) ab.

Quelle: dpa

Dank Schützenhilfe aus Moskau hatte Schalke 04 schon vor dem 1:3 (0:0) beim FC Porto das Achtelfinale der Champions League erreicht. Dann verspielten die Königsblauen in ihrem 200.Europacup-Spiel mit der Niederlage beim portugiesischen Meister allerdings die Chance auf den ersten Platz in der Gruppe D.



Den 2.Rang haben die Gelsenkirchener jedoch sicher, weil zuvor der russische Meister Lokomotive Moskau mit drei Ex-Schalkern den türkischen Titelträger Galatasaray Istanbul mit 2:0 (1:0) bezwang. Vor dem Gruppenfinale am 11.Dezember gegen Lok liegt S04 fünf Punkte hinter Porto vier Zähler vor Istanbul.