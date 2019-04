Studenten protestieren in Frankfurt gegen Meuthen-Auftritt.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Studenten haben in Frankfurt versucht, eine Veranstaltung mit dem AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zu verhindern. Etwa 16 Studenten hätten den Saal an der Frankfurt University of Applied Sciences besetzt, in dem am Abend eine Diskussion zur Europawahl mit Meuthen stattfinden sollte, bestätigte eine Hochschulsprecherin.



Die Hochschule ließ den Saal nach eigenen Angaben von der Polizei räumen. Zuvor hätten Gespräche zwischen den Studenten und der Hochschulleitung kein Ergebnis gebracht.