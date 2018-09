Auch die deutschen Hebammen betreuen nur noch Mütter in Deutschland. Wenn sie in Frankreich Kinder zur Welt bringen wollen, können das nur tun, wenn sie eine zusätzliche Berufshaftpflicht in Frankreich abschließen. Versicherer dort aber weigern sich häufig, ausländische Berufstätige in Frankreich zu versichern. Auch das ist Alltag an der Landesgrenze.