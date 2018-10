Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlands. Archivbild Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht das traditionelle Parteiensystem durch den Zwist in der Bundesregierung in Gefahr. "Wenn es Volksparteien nicht mehr gelingt, untereinander koalitionsfähig zu sein, dann scheitert dieses altbewährte Parteiensystem". Das sagte Hans der "Rheinischen Post".



Auf die Frage, warum die CDU derzeit als Volkspartei taumele, sagte er: "Die Bilanz stimmt in den Augen der Menschen nicht, weil Querelen in der Bundesregierung die Sacharbeit überdecken."