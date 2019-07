Die führenden Saatgutfirmen sind alle drei Pestizidproduzenten. Sie stimmen ihre Produkte so ab, dass nur ihr Saatgut resistent ist gegen die Pestizide und es am besten zusammen angebaut wird. So behalten sie die Kontrolle. Das amerikanische Unternehmen Monsanto, das mittlerweile zu Bayer gehört, hat zum Beispiel in den 80ern Soja-Saatgut entwickelt, das genetisch so verändert ist, dass es gegen Monsantos Glyphosat resistent ist. Den Markt für Gentech-Saatgut dominiert Monsanto mittlerweile zu 90 Prozent.