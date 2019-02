Siegfried Lichtenstaedter: Prophet der Vernichtung. Mit Essays von Götz Aly; 288 S.

Quelle: S. Fischer

Siegfried Lichtenstaedter war ein bayerisch-jüdischer Beamter, der beißende Satiren schrieb und unter anderem den Holocaust voraussagte. Der Historiker Götz Aly führt in diesem Band Lichtenstaedters Schriften zusammen und erzählt in drei Essays, warum man den Autor wiederentdecken muss – und weshalb seine Texte über Antisemitismus, Völkermord und Hass an Brisanz nichts verloren haben.



42 Punkte