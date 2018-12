Eva Illouz: Warum Liebe endet; a. d. Engl. v. Michael Adrian; 447 S., 25,– €

Quelle: Suhrkamp

Die Soziologin Eva Illouz geht in ihren Büchern der Frage nach, ob es eine Liebe geben kann jenseits der Erfüllung kapitalistischer Versprechen. In "Warum Liebe endet" gibt sie dem Thema eine ganz andere Perspektive und erforscht, was in romantischen Hollywood- Filmen keinen Platz hat: Sie schreibt über das Ende der Liebe. Eine erhellende Studie, die das moderne Liebeskonzept radikal hinterfragt.



90 Punkte