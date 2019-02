Florian Meinel: Vertrauensfrage. Zur Krise des heutigen Parlamentarismus; 238 S., 16,95 €

Quelle: C. H. Beck

Keine Institution wurde in Deutschland so oft totgesagt wie das Parlament. Populisten verabscheuen es und fordern mehr direkte Demokratie. Ist das Parlament in Deutschland nur dazu da, dem Willen der Regierung zu gehorchen? Der Jurist Florian Meinel analysiert die Bedrohungen für den Parlamentarismus und liefert Vorschläge, wie er sich reformieren muss, um die Angriffe zu überstehen.



