Kwame Anthony Appiah: Identitäten. A. d. Engl. v. M. Bischoff; 336 S., 24,– €

Quelle: Hanser Berlin

Identitätspolitik ist das Moderwort in der Ära Trump. Doch was bedeutet es? Was macht Identitäten aus und warum sind sie politisch? Der britische Philosoph Kwame Anthony Appiah bringt Ordnung in die Dinge: Er zeigt, dass hinter den Kategorien von Zugehörigkeit und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen stehen. Die Analysen sind nicht nur erhellend, sie bringen auch neue Impulse in die Diskussion.



34 Punkte