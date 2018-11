Philip Manow: Die Politische Ökonomie des Populismus; 160 S., 16,– €

Quelle: edition Suhrkamp

3 (-) Der Populismus geht um in Europa. Dabei kann er sich in rechtsnationalem oder linkem Gewand zeigen. Doch was ist den beiden Tendenzen gemein? Und wie ist deren Nähe zu erklären? Der Bremer Politologe Philip Manow liefert hierzu eine vergleichende Analyse. Und zeigt: Wer von Populismus reden will, muss die ökonomischen Verhältnisse verstehen, in denen wir leben.



73 Punkte