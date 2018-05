Die Polizei hat voriges Jahr 2.331 Taten als politisch motiviert eingestuft. Das waren knapp 5,5 Prozent weniger als 2016. Vor allem die Gewalttaten gingen nach einem Höchststand im Vorjahr um knapp ein Viertel zurück. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor. Linksextreme Taten stiegen im Vergleich zum Vorjahr leicht an und haben einen Anteil von elf Prozent an allen politischen Taten. 60 Prozent der Fälle gelten als rechtsextrem motiviert. Im Vergleich zu 2016 ging die Zahl der Delikte in diesem Feld zurück. Der Verfassungsschutz rechnet etwa 490 Sachsen-Anhalter der linksextremen Szene zu, fast vier Mal so viele Anhänger gebe es in der rechtsextremen Szene. Für den Verfassungsschutz bleibt der Rechtsextremismus Schwerpunkt seiner Arbeit.



Quelle: Simon Ribnitzky und Franziska Höhnl, dpa